Mo, 16.12.2019 - Funkhaus München Christmas Crackers - Bilder, Mitwirkende und ihreTexte

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Kinder in Not

Kinder in Not Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei, stattdessen sammelten wir zugungsten der Aktion „Sternstunden“ des Bayerischen Rundfunks , die Kinder in Not unterstützt. Herzlichen Dank allen Spendern!

Wieder einmal hatten wir die Ehre, von der renommierten Harfenistin Silke Aichhorn musikalisch begleitet zu werden. Sie spielte folgende Stücke: * Happy Birthday * Michail Glinka – Nocturne * Francesco Térrega – Recuerdos de la Alhambra * Fazil Say – Jazz alla turca * Bernard Andrès – Samba * Irische Volksweise – Inis Oirr "My gentle harp" * Gabriel Pierné – Impromtu caprice op. 9

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte

Khalil Gibran: "Euer Denken - mein Denken" In: Khalil Gibran: "Eure Seelen sind Feuer" Gedanken und Meditationen. Goldmann Verlag. München 1994 _________________________________________________________________

Eckart von Hirschhausen: "Schöne Bescherung - Mein Weihnachten als Weihnachtsmann" In: Gesine Dammel (Hrsg.), Ein unvergessliches Weihnachtsfest. Insel Verlag Berlin 2016. Copyright © 2016 by Eckart von Hirschhausen. _________________________________________________________________

Juan Moreno: "Feliz Navidad"

In: Juan Moreno, "Von mir aus" - Wahre Geschichten

Copyright 2004 by Deutsche Verlags-Anstalt in der Verlagsgruppe Random House GmbH

_________________________________________________________________