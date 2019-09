Sprecher-Portrait Gabi Hinterstoisser

Meine Eltern haben in meiner Kindheit Gästezimmer, die man damals noch "Fremdenzimmer" nannte, vermietet - vielleicht habe ich mir also das "Hochdeutsche" von den Touristen aus aller Herren Bundesländer "abgehört".

Möglicherweise wurde mir aber eine gewisse Affinität zur Sprache und zum Sprechen auch ganz einfach in die Wiege gelegt - immerhin habe ich nach dem Abitur (am Karlsgymnasium in Bad Reichenhall) zunächst ein Jahr in Frankreich verbracht und anschließend Dolmetscherin/Übersetzerin studiert und abgeschlossen.

Dass ich nach meiner Anfangszeit als Übersetzerin eher per Zufall beim BR gelandet bin, betrachte ich rückblickend als großes Glück, denn ein sorgsamer Umgang mit Sprache und Sprechen liegt mir am Herzen; es macht mir einfach Spaß, mit diesem Medium Inhalte zu transportieren, Nuancen hörbar zu machen, generell Lust am Hören zu vermitteln.