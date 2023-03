Sprech(er)stunde auf dem Studio-Laufsteg FASHION - MODEworte und TEXTilien

Das Programm am 28. März beleuchtet unsere „zweite Haut“ mit Geschichten, Beschreibungen, Szenen und Collagen. Wir rollen im doppelten Sinn den Sound-Teppich für höchst unterschiedliche Stoffe aus. Der Jahrmarkt der Eitelkeiten zeigt sich in schillernden Farben. In der Tombola der Aspekte glitzert der Glamour neben dem abgründigen Bedingungs-Los.

Author: Jerzy May