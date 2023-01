Weihnachts-Sprecher(er)-Stunde an Neujahr "Wie schön leuchtet der Abendstern" Gempfing - Bilder, Mitwirkende und ihre Texte

Zweig-Stelle: Der festlich geschmückte Christbaum in der Pfarrkirche St. Vitus.

Eintritt frei – Spenden für Sternstunden

Der Eintritt war wie immer frei, stattdessen sammelten wir zugungsten der Aktion „Sternstunden“ mit dem Bayerischen Rundfunk, die Kinder in Not unterstützt.

Enorm großzügig zeigte sich das Publikum in Gempfing - stolze 2.650,– Euro konnten wir einsammeln und direkt für den guten Zweck weiterleiten.

Herzlichen Dank allen Spendern!