Sprecher-Portrait Florian Schwarz

Ich bin Anfang der 1970er Jahre im Sternzeichen Zwilling in Tegernsee geboren, aufgewachsen im Oberland und in München. In meiner Freizeit bin ich winters wie sommers gerne in den Tegernseer und Alpbacher Bergen unterwegs. Außerdem schaue ich gern einen guten Kinofilm im Original, gehe ins Kabarett und ab und an Joggen oder Schwimmen.

Von: Florian Schwarz