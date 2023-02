Mulchen Warum uns Mulchen viel Gartenarbeit erspart

Was ist Mulchen?

In der freien Natur gibt es nahezu keinen Flecken Erde, der nicht bewachsen ist - ein natürlicher Schutz für den fruchtbaren Boden. Dieses Prinzip ahmt das Mulchen im Garten nach: Alle Flächen, auch der Platz zwischen einzelnen Gemüsepflanzen, soll möglichst dauerhaft bedeckt sein. Je nach Bereich wird dafür organisches, also pflanzliches Material verwendet oder auch mineralisches, wie Sand, Blähton oder Splitt, etwa für mediterrane Kräuterbeete.

Warum sollte ich in meinem Garten mulchen?

Sieht auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig unordentlich aus: Dafür schützt die Mulchdecke fruchtbaren Gartenboden.

Eine Mulchschicht schützt die Erde darunter vor dem Austrocknen, was vor allem in unseren Hitzesommern wichtig ist: "Es vermindert deutlich die unnötige Verdunstung von Wasser aus dem Boden, verhindert weitgehend die Verkrustung der Bodenoberfläche und hält den Boden somit aufnahmebereit für Regenfälle", erklärt Marianne Scheu-Helgert, Leiterin der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim. Der Boden bleibt feucht und krümelig - und kann dadurch bei Starkregenfällen, wie sie immer häufiger auftreten, das Wasser gut aufnehmen. Zudem bietet die Mulchdecke den Bodenlebewesen ein ideales Mikroklima, um das organische Material in Humus umzuwandeln. Für uns Gärtner bedeutet das: Weniger gießen, weniger düngen, weniger hacken. Und auch weniger Unkraut jäten, da die Mulchdecke unerwünschte Kräutchen unterdrückt.