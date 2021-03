Aussaatkalender Wann sät man welches Gemüse?

Wann wird was ausgesät?

Mit der Aussaat im Garten sollten Sie zumindest noch so lange warten, bis der Gartenboden nicht mehr an den Schuhen kleben bleibt. Wer sich gern auf Bauernregeln verlässt, zieht frühestens am 17. März die erste Saatreihe - am Gertrudentag, benannt nach der Schutzheiligen der Gärtner und Gemüsezüchter, begannen die Bauern traditionell mit der Feldarbeit.