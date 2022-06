Schafwoll-Pellets Mit Schafwolle düngen

Schafwolle ist eine gute Dünge-Alternative zu Hornspänen. Schafwoll-Pellets bekommt man bereits in vielen Gartenmärkten oder im Internet. Man kann aber auch die reine Schafwolle bei einem Schafbauern günstig kaufen. Letztere muss man dann für ihren Einsatz im Garten in kleine Flöckchen zupfen. Bringt man die Schafwolle im Gemüsebeet aus, sollte man sie sorgfältig mit einer Schicht Erde bedecken, um zu verhindern, dass sie weggeweht wird. Bei Eichhörnchen und auch bei Vögeln ist sie außerdem als Nistmaterial sehr begehrt.

Schafwolle als Dünger

Schafwolle ist deswegen ein so hochwertiger organischer Dünger, weil sie einen hohen Anteil an Stickstoff hat und außerdem Kalium und Phosphor mitbingt. Das ist besonders für Starkzehrer wie Tomaten, Gurken und Zucchini gut. Man kann die Schafwoll-Pellets direkt in die Pflanzlöcher verteilen oder die Schafwolle in kleingezupften Flocken. Danach gut angießen.