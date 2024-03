Kochen für Freunde Das wünschen sich Ihre Gäste, würden es aber nie sagen

Wie fühlen sich meine Gäste wohl?

Einladung

Bei der Einladung fängt es an. Machen Sie bei der Einladung möglichst genaue Angaben zu Ort, Ablauf des Treffens und Kleiderordnung, zum Beispiel, wenn Sie eine Mottoparty feiern oder ein festliches Abendessen auftischen.

Fragen Sie bei dieser Gelegenheit bereits in der Einladung nach Unverträglichkeiten und Abneigungen beim Essen. Hier rät Linda Kaiser von der Deutschen Knigge-Gesellschaft: "Wenn Sie die Essensvorlieben Ihrer Gäste nicht ohnehin schon kennen, gehört es heute zu den Selbstverständlichkeiten, zunächst Unverträglichkeiten und dann Vorlieben abzufragen. Das Essen sollte dann unter Berücksichtigung der Angaben gestaltet werden."

Ein Freund isst vegan, wie gehe ich als Gastgeberin oder als Gastgeber damit um? "Wenn Sie beispielsweise nur eine vegan essende Person im Gästekreis haben, holen Sie sich direkt Empfehlungen von der Person ab und stellen etwas entsprechendes bereit. Für die anderen Gäste können Sie trotzdem Fleisch, Fisch etc. servieren. Bei einer Mehrzahl an Veganern/Vegetariern können Sie auch ausschließlich pflanzliche Kost anbieten. Es ist Ihre Entscheidung und Ihr Abend", so Linda Kaiser. Sie empfiehlt ein Buffet, damit kann man viele Vorlieben berücksichtigen.