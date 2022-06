Herzhafte Muffins Lauch-Quiche in Muffin-Form

Herzhafte Muffins - Zutaten für ca. 6 bis 8 Lauch-Quiche-Muffins

eine Stange Lauch 16 Scheiben Speck (Bacon, in Scheiben) 4 Eier 200 ml Sahne 50 g Butter 50 g Mandeln, gehobelt evtl. Bergkäse, Parmesan, etc. Salz schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Herzhafte Muffins aus Lauch-Quiche

Das Mehl auf eine Arbeitsfläche sieben und eine Mulde in die Mitte drücken. Die kalten Butterwürfel, das Eigelb, 2 EL kaltes Wasser und eine Prise Salz zugeben, das Ganze zügig zu einem glatten Mürbeteig kneten, zu einer Kugel formen, mit Frischhaltefolie einwickeln und eine Stunde im Kühlschrank kaltstellen.

In der Zwischenzeit den Lauch putzen, dabei die äußeren Blätter, von der Oberseite einige Zentimeter des festeren Grüns und von der Unterseite die Wurzel entfernen.

Anschließend die Lauchstange der Länge nach aufschneiden, gut unter fließendem, kalten Wasser abspülen, in feine Streifen schneiden, kurz in einem Topf mit kochendem, gesalzenem Wasser blanchieren, herausnehmen, in ein Sieb geben, unter fließendem, kalten Wasser abschrecken und gut abtropfen lassen.