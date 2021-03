Bärlauch sammeln Was man beim Sammeln beachten sollte

Bärlauch enthält jede Menge antibiotische Lauchöle, deshalb wirkt er reinigend auf Blut und Darm, aber er gilt auch als Herz stärkend. Und obendrein enthält der Bärlauch eine ganze Menge an Vitamin C. Es lohnt sich also, rauszugehen und Bärlauch zu sammeln, um daraus Beispiel ein feines Bärlauchpesto zuzubereiten.