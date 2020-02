Low Carb Muffins Brot fast ohne Kohlenhydrate

Was braucht man für Low Carb Muffins?

4 Eier

200 g Quark

8 EL Eiweiß-Pulver

1 Pck. Backpulver

1 Prise Salz

Zutaten reichen für 12 Muffins

Low Carb Muffins backen

Alle Zutaten in eine große Schüssel geben und mit einem Handmixer gut verquirlen. Im Anschluss den Teig einfach in die Muffinformen verteilen und in den vorgeheizten Ofen geben. Die Low Carb Muffins dürfen jetzt bei 180 Grad Umluft für 20 Minuten backen.

Servier-Tipp: Schmecken besonders gut als Beilage zum Salat oder als Brotzeit.

