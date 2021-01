Lauch Rezept für Lauch im Speckmantel

Lauchgemüse als Hauptgericht

Füllen Sie das Salz-Zucker-Wasser in eine große Auflaufform und legen Sie die geputzten Lauchstangen 20 Minuten in dieser Lake ein, sodass diese vollständig bedeckt sind. Anschließend herausnehmen, gut abtropfen lassen und mit etwas Küchenkrepp trockentupfen.

In der Zwischenzeit den Sauerrahm in eine Schüssel füllen und mit Salz, Kümmel, Orangenabrieb und einigen Spritzern Zitronensaft abschmecken.

Richten Sie den Lauch mit Kartoffelpüree und etwas Sauerrahm auf zwei Tellern an und beträufeln Sie alles mit einigen Spritzern Kürbiskernöl.

Rezept für Kartoffelstampf

Kartoffeln waschen und samt Schale in einem großen Topf mit gesalzenem Wasser und Lorbeerblatt weich kochen. Währenddessen die Milch in einem kleinen Topf erhitzen. Die weich gekochten Kartoffeln aus dem Wasser nehmen, pellen, in eine Schüssel geben, mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken und nach und nach die heiße Milch einrühren.