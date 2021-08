Quiche Rezept Rezepte für Quiche Lorraine

Zutaten für eine Quiche Lorraine (klassisch)

Zubereitung der klassischen Quiche Lorraine

Das Mehl auf eine Arbeitsfläche sieben und eine Mulde in die Mitte drücken. Die kalten Butterwürfel, das Eigelb, 2 EL kaltes Wasser und eine Prise Salz zugeben, das Ganze zügig zu einem glatten Mürbeteig kneten, zu einer Kugel formen, mit Frischhaltefolie einwickeln und eine Stunde im Kühlschrank kalt stellen.

Nach dem Ruhen den Teig auf einer mit etwas Mehl bestreuten Arbeitsfläche etwa 4mm dünn ausrollen, eine Tarte- bzw. Quiche-Form damit auslegen, den Teigrand andrücken, überstehenden Teig abschneiden und den Teig gleichmäßig mit einer Gabel einstechen. Anschließend mit Backpapier bedecken, mit Hülsenfrüchten auffüllen, zum "Blindbacken" 15 Minuten in den auf 200°C Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen schieben, dann vorsichtig herausnehmen, abkühlen lassen und Backpapier samt Hülsenfrüchten entfernen.

Den Lauch putzen, der Länge nach halbieren, gründlich Waschen und in feine Halbringe schneiden. Die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden.

Die Speckwürfel in einer großen, beschichteten Pfanne, bei mittlerer Hitze auf dem Herd auslassen, die Zwiebelwürfel zugeben, glasig darin anschwitzen, den Lauch zugeben, ebenfalls kurz mit anschwitzen, das Ganze gut durchschwenken, vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen.

Für die Füllung Sahne und Eier in einer großen Schüssel mixen, die Lauchmasse zugeben, gut unterrühren, den Käse hineinreiben, und das Ganze mit reichlich Salz, Pfeffer und frisch geriebener Muskatnuss abschmecken.

Die Füllung in die vorgebackene Quiche-Form gießen und im auf 180°C Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten (Dauer ist abhängig von der Größe der Form) goldbraun backen.

Anschließend aus dem Backofen nehmen, etwas abkühlen lassen, in Stücke schneiden und servieren.

"Falsche" Quiche in der Tasse

Zutaten für die Tassen-Füllung der "falschen" Quiche

Zutaten für die Streusel der "falschen" Quiche

Die Thymianblättchen von den Zweigen zupfen, zusammen mit dem Mehl, Brotgewürz und einer Prise Salz in eine große Schüssel füllen, die kalten Butterwürfel zugeben und rasch zu einem glatten Teig verkneten und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech zu Streuseln zerbröseln.

Den Lauch putzen, der Länge nach halbieren, gründlich waschen, abtropfen lassen und in feine Halbringe schneiden.

Die Speckwürfel in einer großen, beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze auf dem Herd hellbraun auslassen, den Lauch zugeben, ebenfalls kurz mit anschwitzen, das Ganze gut durchschwenken, vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen.

Sahne und Ei in einem hohen Mixbecher miteinander mixen und diese "Royal" mit Pfeffer und Salz kräftig abschmecken.

Den Backofen auf 160°C Umluft vorheizen, das Backblech mit den Streuseln in die untere Schiene geben und die gefüllten Tassen auf ein weiteres Backblech in die mittlere Schiene des Backofens schieben und beides backen, bis die Masse in den Tassen fest geworden ist und die Streusel knusprig braun sind.