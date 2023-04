Entzündungshemmende Lebensmittel Welche Lebensmittel wirken antientzündlich?

Lebensmittel können entzündungshemmend wirken, das ist richtig, doch das sei ein komplexes Thema, weiß Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. "Ein Lebensmittel ist eine Matrix von Nährstoffen und Inhaltsstoffen, man kann das nicht wirklich pauschalisieren und sagen: Ein Lebensmittel hemmt alle Entzündungen im Körper", erklärt Daniela Krehl. Allerdings kann man sagen, dass die Inhaltsstoffe, die Entzündungen vorbeugen, vorwiegend pflanzlich sind. Das heißt, will man in der Hinsicht seinem Körper etwas Gutes tun, sollte man sich möglichst pflanzlich ernähren. Über die Pflanzenkost nimmt man die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe auf. Dazu gehören beispielsweise auch die Flavonoide oder die Carotinoide, die für ihre entzündungshemmende und auch antioxidative Wirkung bekannt sind.

Kann man eine antientzündliche Wirkung durch Nahrungsergänzungsmittel verstärken?

Eine zusätzliche Aufnahme über Nahrungsergänzungsmittel würde Daniela Krehl hier nicht empfehlen – gerade bei Carotinoiden hat der isolierte Nährstoff nicht unbedingt die selbe positive Wirkung, wie, wenn er über Lebensmittel aufgenommen wird. "Wenn ich mich entzündungshemmend ernähren möchte, bedeutet das: möglichst pflanzenbetont, wenig tierische Lebensmittel. Viele Hülsenfrüchte, intensiv schmeckende Gemüsesorten, wie Kohl, Zwiebeln und so weiter - die haben ganz viel der sekundären Pflanzenstoffe, die sich wiederum entzündungshemmend auf unseren Körper auswirken können", so unsere Expertin.

Entzündungshemmende Ernährung - die Top 5 der Ernährungsmedizinerin

Beeren

Beeren sind wahre Vitaminbooster. Sie passen perfekt zu den auch sehr gesunden Haferflocken.



Grünes Gemüse

Wie zum Beispiel Brokkoli. Ein echter Allrounder in vielen Gerichten und einfach zuzubereiten. Wussten Sie, wie Brokkoli noch gesünder wird?



Omega-3-Fettsäuren

Fisch, beispielsweise, enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren und kann gut und gerne einmal die Woche auf dem Speiseplan stehen - Saibling ist ein guter Lieferant der Omega-3 Fettsäure.



Ingwer

Ingwer lässt sich sehr gut verarbeiten: Aufgegossen als Drink, als Immunbooster in Shot-Form oder auch als Zutat in diversen Gerichten.



Kurkuma

Was Kurkuma neben seiner antientzündlichen Funktion noch für tolle Eigenschaften mit sich bringt, lesen Sie hier.