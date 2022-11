Brokkoli gesund So wird Brokkoli noch gesünder

Wenn man den Brokkoli nach dem Schneiden etwas ruhen lässt, wird das gesunde Gemüse noch gesünder. Warum und wie genau das funktioniert? Wir haben Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern, gefragt.

Brokkoli schneiden und ruhen lassen

Brokkoli enthält eine Vorstufe des gesunden sekundären Pflanzenstoffs Sulforaphan, die Senfölglycoside. Schneidet man den Brokkoli, werden die Zellen verletzt und diese Vorstufe kommt mit einem Enzym in Berührung, das bezweckt, dass Sulforaphan gebildet wird.

Das Enzym, das zu dieser Reaktion führt, ist allerdings nicht hitzebeständig und wird ab 60 Grad zerstört. Lässt man den Brokkoli also nicht erst ruhen, hat das Gemüse kaum Zeit Sulforaphan zu bilden.

"Wenn man das weiß, kann man diesen Schritt gut in den Küchenalltag integrieren und den Brokkoli erstmal zehn Minuten ruhen lassen, bevor man ihn kurz dünstet oder anbrät.", so Daniele Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern. Denn auch nach der Ruhephase sollte das Gemüse nicht komplett weichgekocht werden.

Brokkoli roh verzehren

Brokkoli kann auch roh gegessen werden. Das ist sogar sehr gesund - eigentlich. Aber dies kann zu Magen-Darm-Beschwerden führen. Durch den großen Anteil an Ballaststoffen können unter Umständen Verdauungsprobleme auftreten. "Wer den Brokkoli trotzdem gerne roh essen möchte, sollte langsam anfangen und seinen Körper daran gewöhnen.", rät Daniele Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.

Was ist an Sulforaphan so gesund?