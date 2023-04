Knoblauch Unverträglichkeit Die Knolle bekommt Ihnen nicht? Symptome und Tipps

Knoblauchunverträglichkeit? Woran liegt das?

Es gibt einige Menschen, die Knoblauch nicht so gut vertragen, was an den im Knoblauch enthaltenen Sulfiden liegt. Das gilt grundsätzlich für alle Zwiebelgewächse, zu denen die Knolle auch zählt. Diese Sulfide beeinflussen den Magen-Darm-Trakt und können zum Problem werden, weil sie beispielsweise die Magenschleimhaut angreifen. Das liegt vor allem am Allicin, das auch für die Schärfe im Knoblauch verantwortlich ist. "Dadurch kann es zu den gastrointestinalen, also den Magen-Darm-Unverträglichkeiten kommen", erklärt Ernährungsmedizinerin Dr. Kathrin Hausleiter.