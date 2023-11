Nudeln aufwärmen Warum die Nudeln vom Vortag oft besser sind

Eine gute Nachricht für alle, die aus Versehen stets zu viele Nudeln kochen. Stellen Sie die abgekühlten Reste über Nacht in den Kühlschrank und am nächsten Tag bekommen Sie eine Nudelmahlzeit, über die sich Ihre Darmflora freut. Kein Witz.

Das Abkühlen bzw. Kalt stellen von Nudeln, aber auch Reis und Kartoffeln kann deren Struktur verändern, so Dr. Balaz Bajka in der New York Times. Der Darmphysiologe vom King's College in London erläutert, dass stärkehaltige Nahrungsmittel beim Abkühlen resistente Stärke entwickeln. Sie heißt resistent, weil sie unzersetzt direkt in den Dickdarm wandert und dort von den Milchsäurebakterien abgebaut wird. Es entsteht kurzkettige Fettsäure, genannt Butyrat, auch Buttersäure genannt. Buttersäure ist gut für die Darmschleimhaut, sie schützt vor Entzündungen und fördert eine gesunde Darmflora.