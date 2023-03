Vitamin B12 Wie erkennt man einen Vitamin B12 Mangel?

Wofür braucht der Körper Vitamin B12?

Welche Symptome treten bei einem Mangel von Vitamin B12 auf?

"Es können ganz unterschiedliche Symptome auftreten!", weiß Ernährungsmedizinerin Dr. Hausleiter. Beginnend mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, aber auch Haarausfall können Anzeichen eines Mangels sein. Sind die Nerven betroffen kann es auch zu kribbeln in den Händen kommen. Rhagaden am Mund können auch auf einen Vitamin B12 Mangel hinweisen. "Da das Vitamin für die Blutbildung zuständig ist, kann ein Mangel auch zu einer Blutarmut, also zu einer Anämie, führen. Da muss der Mangel aber schon sehr lange andauern.", so die Ernährungsmedizinerin.