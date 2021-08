Dritte Impfung Wann kommt die Auffrischungsimpfung

In Israel werden die über 60-Jährigen bereits zum dritten Mal geimpft. Auch in Deutschland bereiten sich Bund und Länder auf Auffrischungsimpfungen vor. Grund: Erste Studien zeigen, dass bei bestimmten Personen wie älteren Menschen oder Menschen mit geschwächtem oder unterdrücktem Immunsystem die Immunantwort auf die Corona-Impfstoffe schwächer ausfällt oder schneller nachlässt. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Auffrischungsimpfungen liegt derzeit noch nicht vor.

Ab September sollen vor allem ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem eine dritte Impfung erhalten, das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am 2. August beschlossen. Die dritte Impfung sollen alle Menschen "in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen sowie für Personen mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige in ihrer eigenen Häuslichkeit und Höchstbetagte (ab 80 Jahren)" erhalten, wie es in der Beschlussvorlage der Gesundheitsministerkonferenz heißt.