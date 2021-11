Corona geimpft Quarantäne Corona positiv trotz Impfung - was tun?

Was tun bei einem positiven Corona-Test trotz Impfung?

Wenn Sie selbst einen Schnelltest gemacht haben, der ein positives Ergebnis anzeigt, "sollten Sie sich sofort isolieren und Kontakte zu anderen Menschen so weit wie möglich vermeiden", sagt das Bayerische Gesundheitsministerium. Sollten Sie den Test nicht Zuhause durchgeführt haben, müssen Sie sich auf direktem Weg in Ihre Wohnung begeben (AHA-Regeln einhalten). Schritt 2 ist dann, einen PCR-Test (oder genauer einen Nukleinsäure-Test) zu veranlassen - entweder über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (Telefon 116 117). Hier erfahren Sie auch, wie es weitergeht.

Stammt Ihr positives Testergebnis von einem Antigen-Schnelltest, der von Fachpersonal durchgeführt wurde - also etwa einer Arztpraxis oder einem Testzentrum - müssen(!) Sie sich umgehend in Isolation begeben und das zuständige Gesundheitsamt über das Testergebnis informieren, so das Gesundheitsministerium. Zudem müssen Sie - wie schon oben beschrieben - sofort einen Termin für einen PCR-Test vereinbaren.