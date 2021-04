Digitaler Impfpass Corona-Impfung - Impfpass auf dem Handy

Noch vor den Sommerferien soll er kommen, der digitale Impfausweis der EU und er soll vor allem das Reisen erleichtern. Er kann freiwillig genutzt werden und den gelben Impfpass aus Papier ergänzen. So sollen vollständig Geimpfte per Smartphone schnell und fälschungssicher die Impfungen nachweisen können. Die EU-Impfbescheinigung, das sogennante grüne Zertifikat, wird voraussichtlich bis Juni zur Verfügung stehen und in nationale App-Lösungen integriert werden.

Grünes EU-Impfzertifikat - was steht drin im digitalen Impfpass

Digitaler Impfausweis in Deutschland

Mit digitalem Impfpass in Europa reisen - wird vielleicht ab Juni möglich.

In Deutschland wird das EU-Impfzertifikat sowohl in eine neue App eingebaut werden als auch in der Corona-Warn-App. Die neue App wird unter der Führung von IBM entwickelt: "Beteiligt sind auch das Kölner Start-up Ubirch, der schwäbische IT-Dienstleister Bechtle und Govdigital, ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von zehn IT-Dienstleistern der öffentlichen Hand", so die Deutsche Nachrichtenagentur (dpa). Ähnlich wie die Corona-Warn-App soll die neue App als Open-Source-Projekt entwickelt werden - das heißt, alle Schritte der Entwicklung werden transparent gemacht und sind für jedermann einsehbar.