Ab wann wirkt Booster? Wann tritt die Schutzwirkung der Booster-Impfung ein?

Ab wann wirkt die Booster-Impfung

Einfache Frage, kompliziertere Antwort. Konkrete Fristen können auch die Experten für Impfstoffe vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) noch nicht nennen. Dazu Pressesprecherin Dr. Susanne Stöcker vom PEI: "Eine wirklich konkrete Antwort gibt es derzeit nicht. Publizierte Daten aus Israel gingen bei ihrer Auswertung von der Annahme aus, dass ein messbarer Unterschied in Infektion und schwerer Erkrankung zwölf Tage nach Booster evident sein müsste. Diese Annahme konnte durch die Auswertung bestätigt werden. Das heißt allerdings nicht, dass dieses Intervall nicht auch kürzer sein könnte." Also: Nach 12 Tagen ist der Schutz durch die Daten der Booster-Impfungen in Israel belegt.