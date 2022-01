Omikron Test Funktionieren Selbsttests bei Omikron? Wie viele Fälle gibt es?

Die Corona-Virus-Variante Omikron wurde das erste Mal am 24. November 2021 von Forscherinnen und Forschern in Südafrika entdeckt und bekannt gemacht. Die Variante "B.1.1.529" wurde einen Tag später von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregende Variante eingestuft. Vor allem die höhere Ansteckungsrate und die hohe Zahl an Mutationen auf dem Spike-Protein des Virus boten Anlass zur Sorge. Die große Hoffnung aber ist, dass Omikron mildere Verläufe verursacht. Die Datenlage reicht derzeit aber noch nicht aus, um dies abschließend zu beurteilen.

Omikron-Test - wie wird Omikron in Bayern erfasst

Wie wird in Bayern die Zahl der Omikron-Infektionen erhoben und verfolgt? Ende November hatte das bayerische Gesundheitsministerium die Gesundheitsämter darüber informiert, dass die Labore positive PCR-Tests auf Varianten, besonders auf Omikron, untersuchen sollen, soweit möglich. In welchem Maß das geschieht, ist nicht bekannt. Außerdem müssen sich alle Reisenden, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Virusvarianten-Gebieten aufgehalten haben und nach Bayern einreisen, mit einem PCR-Test testen lassen, so das bayerische Gesundheitsministerium. Beides soll die Verbreitung der Omikron-Variante einzuschätzen helfen.

Corona-Test Omikron - aktuelle Zahlen

Hier finden Sie täglich aktualisiert die bundesweit bestätigen Fälle von Omikron-Fällen beim Robert Koch-Institut (RKI). Werktäglich vormittags wird diese Seite auf den neuesten Stand gebracht. Weiter unten auf der RKI-Website werden die Zahlen auch nach Bundesländern aufgeschlüsselt. 7.537 Omikron Fälle sind es am 4. Januar in Bayern seit Meldewoche 46/2021 bis heute gewesen, bundesweit sind es 35.529 Fälle in diesem Zeitraum - darin enthalten sind die sequenzierten Fälle, also Fälle, bei denen die Omikron-Variante durch Genomsequenzierung nachgewiesen wurde, aber auch die Verdachtsfälle, die durch speziell auf Omikron ausgerichtete PCR-Tests nachgewiesen wurden. Die Zahlen haben sich bundesweit im Vergleich zur Vorwoche verdreifacht. Bayern ist nach Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den meisten nachgewiesenen Omikron-Fällen.

Sequenzierung in Bayern - Projekt "Bay-VOC"

In Bayern haben vor allem die Labore der Universitätskliniken die VOC, also die "variants of concern" im Blick und werten die Ergebnisse wissenschaftlich aus. Der zuständige Forschungsverbund nennt sich Bay-VOC. Er ist eine Kooperation der Uni-Kliniken und des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Forschungsdaten aus Bayern werden von Bay-VOC auch direkt an das Robert Koch-Institut gemeldet.

Funktionieren Selbst-Tests bei Omikron?

Laut Einschätzung der Experten des Paul-Ehrlich-Instituts sind die meisten der in Deutschland zugelassenen Antigen-Schnelltests dazu in der Lage, die Omikron-Variante zu erkennen. Das Institut schreibt: "Die große Mehrheit der 245 Antigentests, die bis zum 14.12.2021 untersucht wurden, weisen das Nukleo-Protein (N-Protein) des Coronavirus nach. Die Mutationen der Omikron-Variante betreffen aber primär das S-Protein." 199 der untersuchten Tests haben die Prüfung bestanden. Generell können Antigen-Schnelltests eine Infektion nur entdecken, wenn eine hohe Viruslast besteht, so das PEI.

US-Gesundheitsbehörden hatten dagegen im Dezember 2021 von einer "geringeren Empfindlichkeit" von Schnelltests in Bezug auf Omikron gesprochen. Die Studien dazu sind aber noch nicht abgeschlossen.

Welche Schnelltests erkennen Omikron?

Hier finden Sie die Liste von Schnelltests für zu Hause des Bundesinstituts für Arneimittel und Medizinprodukte - mit Einschätzung der Sensitivität und Informationen, ob der gelistete Test vom PEI geprüft wurde.

Omikron-Test - warum ein PCR-Test treffgenauer ist

Ein Antigenschnelltest reagiert auf Eiweiße auf der Virus-Hülle, PCR-Tests weisen das Erbmaterial des Virus in kleinsten Mengen nach - und sind deswegen auch bei der Omikron-Variante sehr viel treffgenauer.

Quarantäne bei Omikron?