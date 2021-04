Hausarzt impfen Corona-Impfung beim niedergelassenen Arzt - das müssen Sie wissen

Die Arztpraxen in Bayern impfen seit 1. April gegen Corona - und das mit großem Erfolg und mit vielen impfwilligen Patienten. In der ersten Woche gab es pro Praxis 20 Impfdosen AstraZeneca, im Anschluss 20 Dosen Biontech/Pfizer-Impfstoff pro Praxis und Woche. Ab dem 19. April soll der AstraZeneca-Impfstoff nur noch von den niedergelassenen Ärzten verimpft werden und nicht mehr in den Impfzentren. Was Sie tun können, wenn Sie gerne geimpft werden möchten, lesen Sie hier.