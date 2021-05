Corona genesen Wann gilt man als Genesener und welchen Nachweis brauche ich

Vollständig Geimpfte und Genesene sind in Bayern ab 6. Mai von einigen Infektionsschutzauflagen ausgenommen. Sie dürfen zum Beispiel ohne negativen Test zum Friseur oder müssen sich auch nicht an die Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr halten, die in Landkreisen und Städten gilt, deren Inzidenzwert über 100 liegt. Außerdem fallen die Kontaktbeschränkungen und die Quarantäne-Pflicht weg.