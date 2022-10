Impfung nach Erkrankung Covid überstanden, dann impfen - so geht's

Nach Covid impfen

Auch wer schon eine Corona-Erkrankung durchgemacht hat, sollte sich in jedem Fall impfen lassen, rät das Robert-Koch-Institut (RKI) und beruft sich dabei auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO): Ihr zufolge sind entweder drei Impfdosen oder eine Kombination von Impfung und Infektion (hybride Immunität) notwendig, um einen soliden Schutz vor einer Infektion bzw. vor einem schweren Verlauf zu bekommen. Die Reihenfolge - also ob zuerst Impfung, dann Erkrankung oder umgekehrt - spielt dabei keine Rolle. Wichtiger ist, dass es drei sogenannte "immunologische Ereignisse" sind - also entweder Infektion oder Impfung - und dass die in jedem Fall angeratene Impfung den richtigen Zeitabstand einhält.