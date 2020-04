Corona App Pandemie-Bekämpfung durchs Smartphone

In einigen asiatischen Ländern schon erprobt, könnte auch in Deutschland eine App kommen, um vor Kontakten mit Corona-Infizierten zu warnen. Aber wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Diese Variante wird derzeit entwickelt.

In Zeiten des Corona-Viruses wünschen sich viele Menschen mehr Sicherheit, wann und ob sie sich infizieren könnten. Besonders der Aspekt der Vorwarnung beim Kontakt mit Infizierten spielt eine besonders große Rolle.

In Asien haben Länder wie Südkorea und Singapur schon länger sogenannte Corona-Warn-Apps im Einsatz. In Südkorea greifen solche Apps dabei sensible Daten von Kreditkarten und Überwachungskameras ab, um Standorte von Infizierten und deren Kontakten zu ermitteln. Das ist mit der deutschen bzw. europäischen Datenschutzverordnung nicht vereinbar, da der Eingriff in die persönliche Privatspähe nicht erlaubt ist. Zudem ist unklar, wo und ob solche sensiblen Daten gespeichert werden.

Corona App Singapur

Ein Vorbild für eine deutsche Warn-App könnte das Modell aus Singapur sein. Mittlerweile hat die deutsche Bundesregierung ein starkes Interesse geäußert, diese auf europäischer Ebene umzusetzen. An der Entwicklung des "Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing" (PEPP-PT) sind nicht nur das Fraunhofer-Institut und das Robert-Koch-Institut beteiligt, sondern auch viele Wissenschaftler aus ganz Europa. Unterstützung leistet zudem die deutsche Bundeswehr durch ausführliche Tests in Innenräumen und auf den Außenflächen einer Kaserne.

Wie funktioniert die Corona-App

Basis der App ist die Bluetooth-Technologie, die man von kabellosen Kopfhörern kennt. Ist diese Funktion auf dem Smartphone eingeschaltet, können im näheren Umfeld andere Geräte mit eingeschaltetem Bluetooth aufgespürt und erkannt werden. Halten sich zwei Geräte länger in diesem Umfeld auf, wird diese Begegnung anonym für 20 Tage gespeichert.

Erkrankt jemand an Corona, muss er das in seiner App eingeben. In Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden erhalten die zuvor gespeicherten Kontake daraufhin eine Warnung sowie den Hinweis, sich testen zu lassen und sich bis zum Testergebnis in Quarantäne zu begeben. Die Gesundheitsbehörden und der Infizierte erfahren hierbei nicht, wer eine solche Warnung erhält.

Vorteil der PEPP-PT App

Die Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich lokal auf dem eigenen Smartphone und ist anonymisiert. Im Gegensatz zu Singapur soll nicht einmal eine Handynummer erfasst werden. Auch Bewegungs-, Standort- oder Kontaktdaten bleiben außen vor. Nur im Fall einer Infektion soll es zum Datenaustausch kommen.

Die Technik soll so punktgenau entwickelt werden, dass die App sogar erkennt, ob zwischen den einzelnen Smartphones eine Wand oder Scheibe vorhanden war. Eine fälschliche Warnung durch zum Beispiel Nachbarn soll somit vermieden werden.

Nachteil der Corona App

Mindestens 50, eher 60 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung müssten sich die App freiwillig installieren und zur Verwendung freischalten, so die Einschätzung des Fraunhofer-Instituts. Nur dann wäre eine Flächendeckung gegeben.

Eine solche App könnte ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Anwender könnten sich zu sehr darauf verlassen, nur auf diese App und weniger auf eigene Symptome oder die Einhaltung der anderen Anti-Corona-Maßnahmen zu achten, so das Forschungsinstitut.

Zeitplan für die App

Für Deutschland soll die Entwicklung der App zwischen dem 7. und 9. April abgeschlossen sein, zur Verwendung könnte sie wahrscheinlich ab Mitte April 2020 bereitgestellt werden.