Heiserkeit Was tun gegen Heiserkeit

Morgens heiser

Heiserkeit Ursachen

Wer morgens urplötzlich mit krächzender Stimme aufwacht, ist der gleich krank? "Das kann an der trockenen Luft liegen, es kann aber auch eine Virusinfektion sein oder eine Überbelastung der Stimme durch lautes Schreien, falsche Sprachtechnik, durch zu häufiges Rauchen oder Medikamente. Da gibt es ganz viele Ursachen", so Anne Katrin Liem.

Stimme weg was tun

Wenn die Stimme krächzig ist oder sogar ganz weg - hilft es da zu flüstern oder zu schweigen? "Wenn man schwer heiser ist, hat man die Neigung zu flüstern, weil man denkt, man strengt die Stimme nicht noch mehr an. Das soll man auf gar keinen Fall tun, sondern so krächzend sprechen, wie es die Stimme hergibt. Am besten ist es aber natürlich, wenig zu sprechen", sagt unsere Expertin. Gurgeln hilft in diesem Fall nichts, weil die Flüssigkeit nicht am Kehlkopf ankommt. Anne Katrin Liem empfiehlt bei schwerer Heiserkeit zu inhalieren. Der feine Wasserdampf beim Inhalieren befeuchtet die tieferen Atemwege und das ist meist sehr wohltuend. Wenn die Beschwerden sich aber nicht bessern, sollte man zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen, empfiehlt die BAYERN 1 Hausärztin.