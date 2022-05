BR-Themenschwerpunkt München '72 - Im Zeichen der Ringe: Das Programm

Auch für August und September sind weitere Programm-Highlights geplant, insbesondere zum eigentlichen Jubiläum der XX. Olympischen Spiele 1972, die vom 26. August bis 11. September stattfanden. Fernsehen und Hörfunk halten Rückschau auf die einzelnen Tage der Spiele – mit historischen Olympia-Telegrammen zu den Tages-Highlights in der "radioWelt" auf Bayern 2 und einem Schatz aus dem Fernseharchiv: Die von BR-Sportreporter-Legende Eberhard Stanjek moderierte 17-teilige Sendereihe "Olympia 1972 in München" lässt unvergessliche Erinnerungen an den Sport-Höhepunkt wieder lebendig werden – in ARD alpha (werktags um 9.35 Uhr, sonntags um 9.20 Uhr, am 31.8. und 10.9. um 9.30 Uhr) und im BR Fernsehen (montags bis freitags um 15.30 Uhr, samstags und sonntags um 16.15 Uhr, am 5.9. um 14.30 Uhr) sowie zeitlich unbegrenzt auf der Sportseite in der ARD Mediathek.



Die Dokumentation "Olympia 72" in der Reihe "Bayern erleben" am Montag, 5. September, um 21.00 Uhr im BR Fernsehen erzählt anhand von Geschichten und Anekdoten die Olympischen Spiele als Spiegel ihrer Zeit und als Wendepunkt im Selbstbild der noch jungen Bundesrepublik Deutschland.



Ein Schwerpunkt liegt im September auf dem Gedenken an das Olympia-Attentat am 5. September 1972. In zwei Gedenkveranstaltungen, die das BR Fernsehen am Montag, 5. September, überträgt, wird an die Opfer des Attentats erinnert. Am Vormittag werden am Gedenkort im Olympiapark der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog und die Angehörigen der ermordeten israelischen Sportler erwartet. Und am Nachmittag findet auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck – dem Ort der gescheiterten Befreiungsaktion – das offizielle Gedenken in Anwesenheit des israelischen Präsidenten und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt.