Doku-Serie und Dokumentation Tod und Spiele – München ’72

Die Olympischen Spiele von München beginnen am 26. August 1972. Die "heiteren Spiele" sollen die Bundesrepublik Deutschland als weltoffene Demokratie zeigen. Doch am 5. September nimmt die palästinensische Organisation "Schwarzer September" elf israelische Sportler als Geiseln. Kurz nach Mitternacht endet die Geiselnahme mit einem Befreiungsversuch, der auf dramatische Weise scheitert. Am Ende sind alle israelischen Geiseln, ein deutscher Polizist und fünf palästinensische Terroristen tot.