Unterhaltung Olympia Showduell – Ringlstetter vs Blickpunkt Sport

Unterhaltung meets Sport – Hannes Ringlstetter und Caro Matzko treffen auf Julia Scharf und Bernd Schmelzer bei einem Wettkampf der besonderen Art: Anlässlich der Feierlichkeiten rund um das 50-jährige Jubiläum der Olympischen Sommerspiele in München 1972 treten die Teams "Ringlstetter" und "Blickpunkt Sport" an Originalschauplätzen in verschiedenen olympischen Disziplinen gegeneinander an.