Investigativ-Podcast "Himmelfahrtskommando – Mein Vater und das Olympia-Attentat"

Das Olympia-Attentat 1972 in München ist bis heute eines der prägendsten Ereignisse der bundesdeutschen Geschichte. Vor allem die missglückte Geiselbefreiung auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck hat sich in die Erinnerung vieler eingebrannt. Patrizia Schlosser rollt im neuen Investigativ-Podcast die Ereignisse rund um das Olympia-Attentat auf - gemeinsam mit ihrem Vater, er damals als Polizist in Fürstenfeldbruck eingesetzt war. Die acht Folgen von "Himmelfahrtskommando – Mein Vater und das Olympia-Attentat" stehen ab 19. Mai in der ARD Audiothek zur Verfügung und überall, wo es Podcasts gibt.