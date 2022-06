Vom BR im Ersten Doku "Meine Spiele - Olympia 72 in München"

In der BR-Dokumentation "Meine Spiele – Olympia 72 in München" am Samstag, 23. Juli, um 19.00 Uhr auf dem Sportschau-Sendeplatz im Ersten blickt Autor Christoph Nahr auf die Münchner Spiele zurück und trifft Menschen, die in unterschiedlichen Rollen dabei waren: als Athlet, Hostess, Polizist, Designerin, Fan. Sie alle erinnern sich an Olympia 1972 als ein Fest des Friedens, der Freude, aber auch der Naivität, das durch den Terroranschlag zerstört wurde.