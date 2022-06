Podcast "Die Olympia-Protokolle: Das Attentat in München 1972"

Am 5. September, kurz nach 4 Uhr morgens, kletterten acht Terroristen über das Tor ins olympische Männerdorf und nahmen Sportler des israelischen Teams als Geiseln. Wie die Polizei versuchte, sich ein Bild von der Lage zu verschaffen und welche Fehler dabei passierten, das steht in den Polizeiakten. So ging die Polizei beispielsweise viel zu lange von nur fünf Geiselnehmern aus, was verheerende Folgen hatte. Eine deutsche Delegation verhandelte den ganzen Tag mit den Geiselnehmern, gleichzeitig bereitete die Polizei die Befreiung der Geiseln vor. Doch alle Pläne scheiterten katastrophal. Auf dem Militärflughafen in Fürstenfeldbruck kamen alle Geiseln ums Leben.