BR/FILMFEST MÜNCHEN Doku-Premiere "Olympia '72" im Kino am Olympiasee

In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk widmet das FILMFEST MÜNCHEN dem 50. Jubiläum der Olympischen Spiele 1972 in München am Montag, 4. Juli 2022, ab ca. 21.15 Uhr, einen ganzen Abend im Open-Air-Kino am Olympiasee. Vom rebellischen Lebensgefühl der frühen Siebziger über den Sportsgeist der Spiele hin zum tragischen Attentat wird anhand von BR-Collagen und durch Zeitzeugen vor Ort ein kaleidoskophaftes Gesamtbild von München 1972 gezeichnet. Prominente Zeitzeugen berichten live auf der Bühne von ihren persönlichen Eindrücken von damals, dokumentarische Bilder aus den BR-Archiven runden den Eindruck ab. Unter anderem wird an diesem Abend die Dokumentation "Olympia '72" von Louis Saul (Megaherz Filmproduktion im Auftrag von ARTE/BR) uraufgeführt. Sie wird voraussichtlich am 5. September in der "Bayern erleben"-Reihe im BR Fernsehen als Teil des Themenschwerpunkts "München '72 – Im Zeichen der Ringe" ausgestrahlt.