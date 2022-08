BR-Themenschwerpunkt München '72 - Im Zeichen der Ringe: Das Programm II

Den Zeitraum des eigentlichen Jubiläums, von der Eröffnung der Spiele am 26. August bis zur Abschlussfeier am 11. September, begleiten u. a. ein langer Olympia-Abend auf Bayern 2 am 27. August, Archivschätze und Dokumentationen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im September auf dem folgenschweren Olympia-Attentat. Zwei Gedenkveranstaltungen am 5. September überträgt der BR live. Zahlreiche Sendungen in Hörfunk und Fernsehen begeben sich auf eine historische Spurensuche und gedenken der Opfer des Terroranschlags.

Langer Olympia-Abend auf Bayern 2

Ein besonderer Höhepunkt im Programmangebot von Bayern 2 ist der von Kaline Thyroff und Erich Wartusch moderierte lange Olympia-Abend am Samstag, 27. August 2022, ab 20.05 Uhr mit Schätzen aus dem Radioarchiv: Die Live-Sondersendung "Bayern 2 – Olympia 72 in München" taucht vier Stunden lang in die Atmosphäre der zunächst heiteren Spiele ein und präsentiert zahlreiche Reportagen und Geschichten von damals. Auch musikalisch kehrt Bayern 2 in das Jahr 1972 zurück: "Zündfunk"-Autor Roderich Fabian erläutert, warum 1972 zu einem der besten Jahre der Popgeschichte zählt.

Gedenken an das Olympia-Attentat

Im BR Fernsehen steht der 5. September ganz im Zeichen der Erinnerung. Zwei Gedenkveranstaltungen, die ab 9.45 Uhr ("Olympiaattentat – Das Gedenken im Olympiapark") und ab 14.55 Uhr ("Olympia 1972 in München: Der 5. September 1972 – Das Attentat") live übertragen werden, rufen das tragische Geschehen ins Gedächtnis.

Am Vormittag werden am Gedenkort im Olympiapark der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog und Angehörige der ermordeten israelischen Sportler erwartet. Am Nachmittag findet auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck – dem Ort der gescheiterten Befreiungsaktion – das offizielle Gedenken in Anwesenheit des israelischen Staatspräsidenten und des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier statt.

Doku-Serie "Tod und Spiele" in TV und ARD-Mediathek

Begleitend dazu gibt es im BR Fernsehen und auf Bayern 2 umfassende Sendungsangebote zum Olympia-Attentat: Neue Perspektiven auf das Terrorattentat eröffnet "Tod und Spiele – München '72": Die vierteilige Doku-Serie (ab Freitag, 26. August 2022, in der ARD Mediathek sowie am Mittwoch, 7. und 14. September 2022, in Doppelfolgen jeweils ab 22.00 Uhr im BR Fernsehen) rekonstruiert aus unterschiedlichen Blickwinkeln den Tag, der als Geburtsstunde des internationalen Terrorismus gilt – mit Bildern, die sich bis heute ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, und mit bisher unbekannten Archivaufnahmen. Eine 90-minütige Fassung sendet das Erste am Montag, 5. September 2022, um 20.15 Uhr.

Bayern 2

In "Bayern 2 – Tatort Geschichte" zeichnen Niklas Fischer und Hannes Liebrandt am Freitag, 2. September 2022, um 15.30 Uhr die Chronologie des Olympia-Attentates nach und fragen, warum die geplante Geiselbefreiung im Fiasko endete. Thomas Grasberger berichtet am Montag, 5. September 2022, um 9.05 Uhr in "radioWissen" über den Olympia-Terror und seine Folgen.

Weitere Dokumentationen und "nachtlinie extra" im BR Fernsehen

In der Dokumentation "Meine Spiele – Olympia 1972 in München" am Mittwoch, 31. August 2022, um 22.00 Uhr blickt Autor Christoph Nahr auf die Münchner Spiele zurück und trifft Menschen, die in unterschiedlichen Rollen dabei waren: als Athlet, Hostess, Polizist, Designerin oder Fan.

Um 22.45 Uhr folgt der mit einem Golden Globe Award ausgezeichnete Film "München 1972 – 8 berühmte Regisseure sehen die Spiele der XX. Olympiade" ("Visions of Eight"): Acht international bekannte Regisseure, darunter Miloš Forman, Kon Ichikawa, Claude Lelouch, John Schlesinger und Michael Pfleghar, inszenierten 1972 in München den offiziellen Olympiafilm – jeder mit einem maximal 15 Minuten langen, individuellen Beitrag.

Die Olympischen Spiele von 1972 boten eine einzigartige Chance, das Image von der braunen ʺHauptstadt der Bewegungʺ in das einer bunten, weltoffenen ʺHauptstadt des Sportsʺ zu wandeln. Gleichzeitig brachten sie die dringend notwendige Modernisierung der Münchner Infrastruktur. Wie die Spiele nicht nur das Selbstverständnis der Stadt veränderten, sondern das der ganzen Republik, zeigt die Dokumentation ʺOlympia 72 – Deutschlands Aufbruch in die Moderneʺ von Louis Saul am Dienstag, 6. September 2022, um 22.00 Uhr (auf ARTE bereits am Donnerstag, 1. September, um 20.15 Uhr, schon jetzt für akkreditierte Journalisten zur Ansicht im BR-Vorführraum).

In der "nachtlinie extra – Als Olympia nach Bayern kam" begibt sich Andreas Bönte um 22.45 Uhr im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg mit Museumsdirektor Dr. Richard Loibl auf einen Rundgang durch die Sonderausstellung "Bavaria und Olympia 1896-2022". Die Rennrodlerin Natalie Geisenberger gibt Einblicke in das aufregende Leben einer Olympionikin.

Archivschätze in Hörfunk und Fernsehen

Auf seinem Sendeplatz "alpha-retro" zeigt ARD alpha bis zum 2. September 2022 freitags ab 21.00 Uhr historische Filme rund um die Olympischen Sommerspiele 1972 in München. Am Freitag, 26. August 2022 können die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer noch einmal die komplette Eröffnungsfeier erleben – auf den Tag genau 50 Jahre später.