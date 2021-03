10.03.2021, 17:02 Uhr

Winfried Stöcker und sein selbstgemachter Impfstoff

Der Labormediziner und Unternehmer Winfried Stöcker hat einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt und den an sich und anderen ohne Genehmigung getestet. Was ist dran an dem Präparat, das in der Lage sein soll, die Pandemie zu "pulverisieren"?