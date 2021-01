Corona-Impfstoff von Novavax zeigt hohe Wirksamkeit

Der proteinbasierte Impfstoff NVX-CoV2373 von Novavax wird zurzeit in einer Studie mit 15.000 Menschen im Alter von 18 bis 84 Jahren in Großbritannien getestet. Das US-Pharmaunternehmen veröffentlichte Zwischenergebnisse aus der dritten und finalen Phase der Studie. Danach sei der Impfstoff zu 89,3 Prozent wirksam bei Covid-19. Dieser Wert bezieht sich auf 62 Infektionen unter den Studienteilnehmern. 56 Infektionen traten in der Gruppe auf, die nur ein Placebo erhielt, sechs in der geimpften Gruppe.

Hohe Wirksamkeit auch bei britischer Mutante

Die Probanden hatten sich in einer Phase infiziert, als durch die zuerst in Großbritannien entdeckte, ansteckendere Variante B 1.1.7 die Corona-Fälle stark anstiegen. Bei mehr als 50 Prozent der Infizierten wurde diese Mutante festgestellt. Novavax gibt an, dass der Impfstoff zu 95,6 Prozent gegen das vorherrschende Coronavirus und zu 85,6 Prozent gegen die britische Mutante wirksam sei.

Geringere Wirksamkeit bei südafrikanischer Virus-Variante

Zwischenergebnisse einer kleineren Novavax-Studie in Südafrika deuten darauf hin, dass der Impfstoff gegen die südafrikanische Virus-Variation deutlich weniger wirksam ist. Bei 4.160 HIV-negativen Studienteilnehmern lag die Wirksamkeit bei 60,1 Prozent. Dieser Wert sank auf 49,4 Prozent, als 240 HIV-infizierte Studienteilnehmer einbezogen wurden. Die Tests sind noch nicht abgeschlossen, aber bei rund 90 Prozent der SARS-CoV-2-Infektionen der Studienteilnehmer scheint es sich um die südafrikanische Mutante zu handeln.

Noch kein Zeitpunkt für Zulassung des neuen Impfstoffs

Der britische Premierminister Boris Johnson twitterte, dass die britische Zulassungsbehörde das Vakzin prüfen werde. In den USA und Mexiko führt Novavax seit Dezember eine weitere, umfassende Studie durch. Etwas mehr als die Hälfte der benötigten 30.000 Freiwilligen sei bereits verpflichtet worden.

