Wie umweltfreundlich können Hundehaufen entsorgt werden?

Hundekot kann krank machen

Auf Spielplätzen und Liegewiesen kann es richtig teuer werden - das Regelbußgeld beträgt 350 beziehungsweise 250 Euro. Denn Hundekot kann Parasiten und Krankheitserreger wie Borrelien, Salmonellen, Spul- und Bandwürmer enthalten, die auch Menschen gefährlich werden können.

Jede Stadt kann die Bußgelder individuell festlegen

Zu einer ähnlichen Menge an Hinterlassenschaften kommt es in Nürnberg. Auch hier kommen täglich mehr als fünf Tonnen Hundekot zusammen. In den Grünanlagen stehen mehr als 140 Spender für Gassibeutel. Rund 40.000 Euro kostet es die Stadt, diese immer wieder auffüllen zu lassen, berichtet die Stadt in einem Flyer. Wer einen Hundehaufen in Nürnberg liegen lässt, muss 35 Euro Bußgeld berappen. Bei Wiederholungstätern können es mehrere Hundert Euro werden.

Wohin mit den Plastikbeutelchen?

Die Verpflichtung vom Einsammeln des Hundekots ist das eine, den prall gefüllten Beutel dann in einem Restmülleimer loszuwerden, ist das andere. Denn oftmals ist in der Nähe kein öffentlicher Mülleimer zu entdecken und die Bereitschaft, den "Sondermüll" weiter rumzuschleppen, ist oft nicht da. Und so landen die Haufen des Vierbeiners - ordentlich verpackt in Plastik - auf dem Rasen, im Gebüsch oder Gehölz.

Schadet der Gassibeutel der Umwelt?

Wenn die Tütchen erstmal samt Inhalt in der Natur entsorgt werden, dauert es Jahrhunderte, bis so ein herkömmlicher Gassibeutel verrottet ist. SPD-Politikerin Schönfeld-Knor sieht das Ganze als gesellschaftliches Thema: "Vor der eigenen Haustür will niemand Dreck, aber im öffentlichen Park schert's keinen. Das Bewusstsein muss erweitert werden."