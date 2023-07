Strategien gegen die Hitze: Wie kühle ich mein Haus nachhaltig?

Alternatives Bau-Material kann den Unterschied machen

Übliche Baumaterialien wie Beton, Ziegelsteine oder Gips heizen sich stark auf. Wer neu baut, könnte mit anderen Stoffen Räume schaffen, die sich im Sommer selbst kühlen. Eike Roswag-Klinge, Professor für klimagerechtes Bauen an der TU Berlin, setzt auf Materialien wie Naturfasern, Holz oder Lehm, die sehr gut Feuchtigkeit aufnehmen und später wieder abgeben können: "Wenn nachts kühle, feuchte Abendluft und Nachtluft in das Gebäude einströmen kann, nimmt das Gebäude Feuchte auf. Und am Tag, wenn die Temperaturen steigen, wird diese Feuchte wieder verdunstet. Damit kühlen sich die Gebäude quasi passiv runter, ohne dass man Technik braucht."

Damit lasse sich eine Differenz von acht bis zehn Grad zur Außentemperatur erreichen, so Roswag-Klinge. Das hätten Messungen in Lehmbauten in ariden, also sehr heißen Klimazonen gezeigt. Selbst Bestandsbauten lassen sich so umrüsten, wenn man die Innenwände mit einer Schicht aus Naturdämmstoffen ausstattet. Hitzetage wären dann erträglicher.