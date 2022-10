Weniger Heizen: Droht jetzt mehr Schimmel in den Wohnungen?

Gedämmte versus ungedämmte Wohnungen

In ungedämmten Wohnungen herrschen innerhalb eines Raumes große Temperaturunterschiede. Beträgt die Raumluft zum Beispiel 23 Grad Celsius, kann es an kühlen Außenwänden, Fenstern oder am Boden deutlich kälter sein. Die Gefahr, dass an den kalten Stellen Luftfeuchtigkeit kondensiert, ist sehr groß. Wird die Raumtemperatur aus Sparsamkeitsgründen weiter gesenkt, ist die Schimmelgefahr umso größer.

In gedämmten Wohnungen betragen die Temperaturunterschiede nur wenige Grad, das gilt auch, wenn die Temperaturen sparsam auf 19 Grad gedrosselt werden. Die Gefahr, dass sich Schimmel bildet, ist also deutlich geringer.

Rita Maria Jünnemann, Energiereferentin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, empfiehlt, kalte Stellen im Raum mithilfe eines Thermometers zu identifizieren und dann in unmittelbarer Nähe mit einem Thermo-Hygrometer - am besten mit einem Schimmel-Warnsignal - die Feuchte zu messen. "Wenn dann 70 Prozent relative Luftfeuchtigkeit erreicht werden, heißt es: Heizung aus, kurz lüften und wieder anheizen", so Jünnemann.

Allerdings sind die Möglichkeiten, Schimmelbildung in ungedämmten Wohnungen zu reduzieren, begrenzt: "In gut gedämmten Gebäuden lässt sich leicht durch Senken der Raumtemperatur Heizenergie einsparen, ohne dass gleich Schimmel droht. In schlecht gedämmten Gebäuden wird das Heizenergiesparen ohne Schimmelbildung schwer und kann wahrscheinlich auch nicht durch vermehrtes Lüften ausgeglichen werden. Das bedeutet aber auch, dass diejenigen in der ungedämmten Wohnung diese deutlich höher beheizen und mehr lüften und damit mehr Heizenergie aufbringen und mehr Lüftungswärmeverluste akzeptieren müssen als diejenigen in der gedämmten Wohnung", so Rita Maria Jünnemann im Video 'Sparsam heizen - ohne Schimmel'.