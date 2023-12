Was kam im Alten Rom auf den Tisch?

Vor dem Gebäude des Lehrstuhls für Lebensmittelchemie der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen schiebt Juniorprofessor Simon Hammann kleine Holzscheite in eine große Schale, in der ein Feuer brennt. Mittendrin zwischen den Scheiten steht ein Tontopf mit Wasser. Als das kurz vor dem Sieden ist, packt der Wissenschaftler einige Stücke rohes Rindfleisch und Mairübchen hinein. Simon Hammann will mit dem archaisch wirkenden Kochversuch herausfinden, was bei den Menschen damals im Römischen Reich auf den Tisch kam.

Fette verraten, was drin ist

In dem Versuch will der Forscher durch die Fette, so genannte Lipide, die sich beim Kochvorgang aus den Lebensmitteln herauslösen, feststellen, was die Leute früher gegessen haben. Das will er durch den Koch-Versuch mit dem tönernen Topf rekonstruieren.

Spezielle Töpferware

Damit Simon Hammann möglichst authentisch kocht, wie die Menschen vor 2.000 Jahren im Römischen Reich, hat er sich in einer Töpferwerkstatt spezielle Gefäße aus Ton anfertigen lassen, die so oder so ähnlich auch im Alten Rom schon als Kochtopf genutzt wurden. In solch einem Topf gart er nun das Rundfleisch gemeinsam mit den Mairübchen. Nach kurzer Zeit bilden sich oben auf dem Wasser im Topf Fettaugen.

Auf die inneren Werte kommt es an

Nach einer Stunde sind die Lebensmittel durchgegart. Jetzt kann sich Simon Hammann den Topf und die Fettreste, die sich darin abgelagert haben, genauer anschauen. Er entleert den Tontopf und zerschlägt ihn mit einem Hammer. Simon Hammann fischt sich eine einzelne Ton-Scherbe heraus. Die säubert er vom Ruß und zerstößt sie mit einem Mörser zu feinem Pulver. Das gleiche macht er nun mit einer kleinen Probe einer antiken Tonscherbe aus dem Alten Rom. Doch warum betrachtet er nicht einfach die Oberfläche der Tonscherben und prüft die auf Fettreste?

"Wir gehen davon aus, dass die Oberfläche von den Keramiken kontaminiert sein könnte. Und deswegen schauen wir uns nur an, was in diese Proben sozusagen reingesogen wurde." Simon Hammann, Juniorprofessor am Lehrstuhl für Lebensmittelchemie FAU

In einem so genannten Gas-Chromatographen werden die Tonproben auf ihre Inhaltsstoffe hin analysiert. Simon Hammann holt sich die Ergebnisse auf den Monitor und kann sehen, welche Fettreste in beiden Proben enthalten sind. So kann der Forscher anhand der enthaltenen Fette herauslesen, welche Lebensmittel in den antiken Töpfen einst gekocht wurden. Die antike Tonscherbe enthält Fette vom Fleisch, von Milchprodukten, aber auch Hinweise auf Honig. Nur pflanzliche Fette sind kaum zu finden.

Exotische Rezepte aus vergangenen Zeiten

Weitere Erkenntnisse erhofft sich Simon Hammann aus der Überlieferung eines antiken Kochbuches aus dem Römischen Reich. Doch die in dem Buch enthaltenen Rezepte sind zum Großteil recht exotisch und spiegeln wohl nicht unbedingt das wieder, was das normale Volk vor 2.000 Jahren gekocht haben dürfte.

Gerösteter Flamingo und Papagei

Hammann findet in dem Kochbuch Rezepte für Saucen zu Straußenfleisch. Darüber hinaus gibt es Anleitungen für Gerichte wie gerösteten Flamingo, die mit dem Hinweis enden, dass man das gleiche Rezept auch für Papagei verwenden könne. Ein paar Seiten weiter empfehlen die Autoren mit Schweinefleisch gefüllte Siebenschläfer.

So kurios und amüsant die Rezepte zum Teil klingen – Simon Hammann helfen sie in seiner Forschungsarbeit nicht wirklich weiter. Denn hier handelt es sich meist um Rezepte für besondere Anlässe und High Class Events. Für den durchschnittlichen römischen Bürger dürften diese Kochvorschläge kaum umsetzbar gewesen sein. Und Hammann interessiert sich ja vor allem für die Alltagsküche von vor 2.000 Jahren.

Und so muss der Wissenschaftler an seinen Kochversuchen festhalten, weiter unterschiedliche Lebensmittel in einfachen Tongefäßen zubereiten, diese anschließend pulverisieren und sich auf diese Weise Schritt für Schritt über Fettspuren an den Speiseplan der Menschen im Römischen Reich herantasten.