Lebenslang lernen: Gaststudium an der Uni Erlangen-Nürnberg

Monica Geißing hat wenig Langeweile: Sie ist Mitglied in zwei Literaturkreisen, kocht gern, treibt Sport – aber im Ruhestand will sie noch mehr für ihren Kopf tun. Die promovierte Biologin ist deshalb auf dem Campus der Uni Erlangen-Nürnberg unterwegs. Sie ist eine von derzeit 156 Gasthörern – bei fast 40.000 regulär Studierenden. Die meisten Gaststudenten sind zwischen 61 und 80 Jahre alt. Kostenlos ist das Studium nicht: Bei 100 Euro pro Semester geht es los – je nach Anzahl der gewählten Vorlesungen. Eine Hochschulzugangsberechtigung ist eine weitere Voraussetzung.

Verbessertes Gaststudium für den Generationen-Dialog

Ältere Gaststudierende wie Monica Geißing gibt es hier schon lange. Doch vor einem Jahr hat die Uni ihr Angebot besser auf Berufstätige und Rentner zugeschnitten, bietet Hilfe und spezielle Vorlesungen. Professor Frieder Lang vom Institut für Psychogerontologie hat die neue Bildungsreihe "FAU Scientia" ins Leben gerufen. Lebenslanges Lernen ist das Motto. Die Uni will die Älteren willkommen heißen und den Dialog zwischen den Generationen fördern. Fast alle Fächer stehen den Interessierten offen. Eine gute Beratung beim riesigen Vorlesungsangebot ist dem Team besonders wichtig.

"Wenn Sie sich für ein Gaststudium interessieren, dann haben Sie eben eine so große Vielfalt. Da geht es nur, wenn sie beraten werden. Und wenn Sie auch die Möglichkeit haben, mal ein bisschen Ihren Neigungen nachzuspüren und was auszuprobieren." Prof. Dr. Frieder Lang, Institut für Psychogerontologie

Ergänzung des Gaststudiums durch zusätzliche Veranstaltungen

Die Seniorinnen und Senioren dürfen reguläre Lehrveranstaltungen besuchen. Zusätzlich gibt es aber jeden Mittwoch ein spezielles Angebot für sie. Auch Monica Geißing ist mit dabei. Hier geben sich Expertinnen und Experten sozusagen die Klinke in die Hand – jede Woche ein neues Thema. So sollen die Älteren in alle möglichen Fachgebiete reinschnuppern können. Dieses Angebot zählt zu den beliebtesten bei den Gaststudierenden.

Gaststudium ist mehr als lebenslanges Lernen

Studieren ist aber auch bei den Seniorinnen und Senioren mehr als nur Pauken und Bücher wälzen. Nach der Mittwochsvorlesung treffen sich viele Senioreninnen und Senioren im Café – zum Erfahrungsaustausch. Viele freuen sich über die neuen Kontakte, Bekanntschaften, sogar neue Freundschaften entstehen. Und auch das hält im Alter fit und motiviert – für die nächste Vorlesung an der Uni.