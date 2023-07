Gibt es das Potenzmittel Viagra bald ohne Rezept?

Zweifelhafte Potenzmittel online bestellen, weil man den Gang zum Arzt scheut? Vielleicht ist das bald Geschichte, denn das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), genauer gesagt, deren Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht, berät darüber, ob Viagra und andere Potenzmittel mit dem Wirkstoff Sildenafil von der Rezeptpflicht befreit werden. Dann wären diese Potenzmittel in Zukunft rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.

Darüber hatte das Expertengremium allerdings im Januar 2022 schon einmal beraten - und einstimmig beschlossen, dass Viagra und Co. rezeptpflichtig bleiben sollen. Damals ging es um Medikamente mit einer Dosis von 50 mg Sildenafil. Jetzt wird über die halbe Menge des Wirkstoffs entschieden. Was ist das Problem?

Viagra - die kleine blaue Pille für den Mann

Vor knapp 25 Jahren schrieb das US-Unternehmen Pfizer mit der blauen Pille Viagra Medizingeschichte. Am 1. April 1998 kam die Potenzpille in den USA auf den Markt, ab Oktober 1998 dann auch in Deutschland. Weitere Potenzmittel folgten. Dem Pharmakonzern Pfizer bescherte Viagra sagenhafte jährliche Gewinne, teilweise in Milliardenhöhe.

Der männlichen Sexualität bescherte der "blaue Diamant" Aufwind. Und die schöne Vorstellung, bei Potenzproblemen einfach nur eine Pille schlucken zu müssen, um sie zu überwinden. Eine sexuelle Revolution, wie auch die Pille zur Empfängnisverhütung eine war.

2012 lief der Markenschutz für Viagra aus. Seither gibt es zahlreiche Generika und auch andere Potenzmittel, die statt Sildenafil einen anderen Wirkstoff nutzen: Tadalafil, Vardenafil oder Avanafil. Alle Medikamente mit diesen Wirkstoffen sind in Deutschland verschreibungspflichtig. Eine weitere Gemeinsamkeit: Von ihnen kursieren mit Abstand die meisten Medikamentenfälschungen.

Wie wirken Potenzmittel? Was passiert in meinem Körper?

Kurz gesagt: Diese Potenzmittel regen in erster Linie die Durchblutung an, indem sie die Gefäße erweitern. Und sie verhindern, dass sie sich zu schnell wieder zusammenziehen. In der Muskulatur der Blutgefäßwände kommt ein spezielles Enzym vor: Phosphodiesterase-5 (PDE-5). Dieses Enzym sorgt dafür, dass das Blut aus Schwellkörpern wieder zurückfließt. Medikamente wie Viagra wirken, indem sie dieses Enzym blockieren.

Werden die Blutgefäße am Penis erweitert, strömt bis zu 30-mal mehr Blut in den Schwellkörper. Die Folge: Der Penis versteift, allerdings hält das nicht ewig an. Doch nimmt man Viagra oder andere PDE-5-Hemmer, bleibt das Blut im Penis. Die Erektion hält länger an und ist meist auch stärker. Tatsächlich sind die Hemmstoffe der Phosphodiesterase-5 die ersten Potenzmittel, bei denen die Wirkung durch Studien eindeutig belegt wurde.

Bekomme ich durch Viagra automatisch eine Erektion?

Nein. Ein Potenzmittel verstärkt zwar die Wirkung, es löst aber selbst keine Erektion aus, erklärt der Androloge Dr. Christian Leiber-Caspers: "Nur, wenn wir in eine sexuell erregte Situation kommen, wenn bestimmte Signale da unten ankommen, dann werden diese Gefäße plötzlich weitgestellt."

Daher können die PED-5-Hemmer bei einer kompletten Impotenz, wenn etwa bei einer Prostata-Operation wirklich alle Nerven durchtrennt wurden, die zum Schwellgewebe des Penis führen, auch nicht zu einer Erektion verhelfen. Doch bei den meisten Prostata-Operierten ist nur ein Teil der Nerven geschädigt, für sie sind Viagra und Co. eine große Erleichterung.

Ab wann und wie lange wirkt Viagra?

Das ist je nach Dosis unterschiedlich. Es vergeht etwa eine Stunde, bis die Wirkung einsetzt. Der Wirkstoff muss ja erst einmal im Penis ankommen. Je nach Wirkstoff und Dosis kann die potenzunterstützende Wirkung dann 40 Minuten oder sogar einige Stunden anhalten.

Gibt es auch Viagra für Frauen?

Leider nein. PED-5-Hemmer wie Viagra wirken bei Frauen anscheinend nicht. Doch seit 2015 ist immer wieder von "Pink Viagra" die Rede, einem in den USA zugelassenen Medikament, genannt "Viagra für die Frau". Eine irreführende Bezeichnung, denn es handelt sich um ein völlig anderes Medikament mit dem Wirkstoff Flibanserin, der aber nicht auf die weiblichen Schwellkörper der Geschlechtsorgane einwirkt, sondern Neurotransmitter im Gehirn beeinflusst und angeblich eine antidepressive Wirkung hat. Doch auch das konnte nicht durch Studien belegt werden. In Deutschland ist Flibanserin nicht zugelassen.

Welche Nebenwirkungen und Risiken haben die Potenzmittel?

Die Steigerung der Durchblutung durch PED-5-Hemmer wie Viagra hat auch unangenehme Seiten. Weil sie die Blutgefäße nicht nur im Schwellkörper erweitern, kann ein Mann nach der Einnahme rote Ohren oder einen roten Kopf bekommen. Der Blutdruck sinkt, dadurch kann es einem schwindlig werden. Mitunter kommt es dadurch auch zu Sehstörungen.

Es kann aber auch richtig gefährlich werden, wenn der Blutdruck plötzlich stark sinkt. "Wenn der Blutdruck sinkt, schlägt das Herz typischerweise etwas schneller. Das ist für die meisten Männer gar kein Problem. Bei bestimmten Herzrhythmusstörungen, bei bestimmten Herzerkrankungen muss man vorsichtig sein. Deswegen ist es nach wie vor aus gutem Grund so: Das Medikament ist verschreibungspflichtig. Es muss also immer vorher von einem Arzt geprüft werden, ob der entsprechende Mann das Präparat nehmen darf," erläutert Leiber-Caspers.

Vorteile der Verschreibungspflicht für Viagra

Wird der in den Potenzmitteln enthaltene Wirkstoff Sildenafil ohne vorherige ärztliche Aufklärung eingenommen, kann das fatale Folgen haben. Etwa für diejenigen Patienten, die schon Herzmedikamente einnehmen. "Es gibt Herzmedikamente, die Nitrate haben", erklärt Frank Sommer, Hamburger Urologe und Androloge mit einer Professur zu Männergesundheit. Wenn Nitrate gemeinsam mit Sildenafil eingenommen würden, könne ein zum Tod führender sogenannter hypotoner Schock die Folge sein.

Besondere Vorsicht mit Viagra und anderen PED-5-Hemmern ist nicht nur bei Herzmedikamenten und nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall geboten, sondern auch bei Leberproblemen und bei Einnahme von Blutdrucksenkern oder dem Notfallmedikament für Angina pectoris (Herzschmerzen).

Es gibt aber noch einen ganz anderen Grund, warum es ratsam sein kann, mit Erektionsproblemen erst einmal zu einem Arzt oder einer Ärztin zu gehen, statt sie mit einer kleinen Pille einfach wegzuschlucken:

"Eine Erektionsstörung ist, wenn sie gefäßbedingt ist, Vorbote eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls", erklärt Frank. Bei einer Untersuchung könne dies schon Jahre vorher festgestellt werden. Da bliebe laut Sommer "noch Zeit gegenzusteuern".

Aus diesem Grund sind Viagra und Co. bislang verschreibungspflichtig. Allerdings werden die Kosten für das jeweilige Medikament nicht von den Krankenkassen übernommen.