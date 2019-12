US-Raumkapsel Starliner fliegt erstmals zur ISS

Als am 21. Juli 2011 das Space Shuttle Atlantis auf der Erde landete, ging für die US-Raumfahrt eine Ära zu Ende. Doch nicht nur das: Von da an konnten Astronauten nur mit russischen Sojus-Kapseln ins All fliegen, wenn sie zur Internationalen Raumstation ISS wollten. Am 20. Dezember soll nun wieder ein US-amerikanisches Raumschiff dorthin fliegen, das nicht nur Fracht, sondern auch Passagiere transportieren kann. Es trägt den Namen CST-100 Starliner (CST für Crew Space Transportation) und stammt vom Luft- und Raumfahrttechnik-Hersteller Boeing. Um 6:36 Uhr Ortszeit (12:36 MEZ) soll die Raumkapsel mit einer Atlas V-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ins All starten. Die Rückkehr zur Erde ist für den 28. Dezember geplant.