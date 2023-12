Studie aus Texas: Mäuse erkennen sich im Spiegel

Können Mäuse sich selbst im Spiegel erkennen? Dieser Frage widmet sich eine Studie in Texas. Um vorab zu testen, ob die schwarzen Labor-Mäuse einen Klecks auf den Kopf spüren, bekamen sie etwas schwarze Tinte auf den Kopf geträufelt. Das irritierte sie nicht, ihr Verhalten blieb unverändert. Dann folgte ein kleiner weißer Klecks auf die Stirn: Wieder keine Reaktion, obwohl die schwarzen Mäuse eine Spiegelwand vor sich hatten.

Schließlich bekamen sie einen großen weißen Fleck auf den Kopf. Jetzt begannen die Mäuse, sich zu putzen, indem sie mit den kleinen Vorderbeinchen immer wieder über den Kopf strichen und dabei in Richtung Spiegel schauten. Der US-Mediziner Jun Yokose von der Universität in Texas erklärte, dass die Forschung nahe lege, dass die Mäuse selbst gesteuertes Verhalten beim Spiegeltest zeigen.

Mäuse erkennen sich offenbar selbst

Das heißt: Unter bestimmten Bedingungen erkennen sich Mäuse offenbar selbst. Sie müssen aber schon länger mit anderen Mäusen zusammenleben, die ihnen ähnlich sehen. Erst dann bemerken sie die Veränderung auf ihrem Kopf.

Außerdem untersuchten die Forschenden das Gehirn. Sie konnten in bildgebenden Verfahren zeigen, dass beim Putzen bestimmte Neuronen im Hippocampus aufleuchten – also in der Region des Gehirns, die Gedächtnis und Gefühle reguliert.

Auch Schimpansen und Elefanten haben Spiegeltest bestanden

Von manchen Affenarten wie Schimpansen, Rhesusaffen und Makaken weiß man schon länger, dass sie sich im Spiegel erkennen. Auch Elefanten, Delfine oder Schweine haben den Spiegeltest schon bestanden. Außerdem: Hähne, Raben und Elstern. Ob diese Tiere deshalb auch ein Bewusstsein haben? Das ist noch unklar und erfordert weitere Studien.