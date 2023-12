Bamberger Original gestorben: Trauer um "Leberkäs-Liebold"

Als "Leberkäs-Liebold" kannte ihn in Bamberg fast jeder: Wie regionale Medien übereinstimmend berichten (externer Link), ist der Metzger Max Liebold in der Nacht auf Montag im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war in der Stadt eine Legende und vor allem für seinen Leberkäs bekannt. Bis ins hohe Alter noch stand er in sowie vor seiner Metzgerei und warb für seine Leberkäs-Brödla.

1948 begann Liebold die Lehre im Betrieb - vor ein paar Jahren übergab er an den Sohn

Dass er so bekannt wurde, ist natürlich deren Geschmack geschuldet - ein bisschen aber wohl auch dem guten Standort der Metzgerei in der Bamberger Sandstraße, mitten in der Innenstadt. Jedes Jahr ist die Straße Hauptschauplatz der berühmten Sandkerwa. Seit der ersten Kerwa im Jahr 1951 versorgte Liebold die Gäste.

Seine Lehre hatte er 1948 im familieneigenen Betrieb begonnen. Später hat er in der Traditionsmetzgerei die Nachfolge seines Vaters angetreten und jahrzehntelang die Geschäfte geführt. Vor mehreren Jahren übergab er diese dann an seinen Sohn. Liebold unterstützte ihn und das Team aber weiterhin. "Die Arbeit hält mich geistig fit", erklärte er im August 2023 gegenüber dem BR.

Am 21. Dezember wäre er 89 Jahre alt geworden.

Im Video (Archiv): Liebold versorgte jedes Jahr Kerwagäste mit seinem Leberkäs