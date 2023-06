Saurier: Ein langer Hals konnte zum Verhängnis werden

Giraffenhals-Saurier lebten im Meer, hatten einen grazilen Körperbau und einen besonders langen, schlanken Hals, deshalb der Name. Er war dreimal so lang wie ihr Körper.

Der Nachteil: Der lange Hals bot viel Angriffsfläche für Raubfische und Saurier. Paläontologen vom Naturkundemuseum in Stuttgart konnten nun zum ersten Mal belegen, dass Langhals-Saurier von ihren Feinden regelrecht enthauptet wurden.

Saurier: Langer Hals als Angriffsfläche

Zwei Fossilien von Giraffenhals-Sauriern weisen ganz deutliche Biss-Spuren auf, erklärt der Niederländer Stephan Spiekman:

"Und genau da, wo der Hals abgebrochen ist, finden wir auch Bissspuren und das zeigt uns ganz klar, dass der Hals abgebrochen ist durch den Biss eines großen Feindes." Stephan Spiekman, Paläontologe

Fossilien von Kampfaktionen sind rar. Die beiden Funde stammen aus den 1970er Jahren aus dem Tessin in der Schweiz und wurden nun nochmal näher untersucht. Es handelt sich um zwei sehr unterschiedliche Giraffenhals-Saurier, so der Paläontologe: "Der eine war nur eineinhalb Meter lang, der andere vermutlich etwa sechs Meter lang. Die Art des Knochenbruchs am Halswirbel legt nahe, dass die Hälse mit einem einzigen Biss durchtrennt wurden. Kopf und Hals der beiden Tiere sind als Fossilien gut erhalten."

240 Millionen Jahre alte Knochen

Die Körper aber fehlen. Wahrscheinlich waren sie die Beute des Raub-Sauriers. Die knochigen, mageren Hälse blieben zurück. Sie dienen jetzt als Puzzleteil, mit dem sich das Leben im Meer vor etwa 240 Millionen Jahren nachkonstruieren lässt.

Solche langhalsigen Reptilien gab es lange Zeit in den Ozeanen. Aber die Gefahr, enthauptet zu werden war auf Dauer wohl ein Nachteil. Vor etwa 200 Millionen Jahren starben die Giraffenhals-Saurier aus.