Schwangere mit Covid-19: Seltener Fieber, aber mehr Frühgeburten

Welche Auswirkungen hat das Coronavirus auf Schwangere? Das ist insbesondere für Betroffene eine essenzielle Frage. Forscher um Shakila Thangaratinam vom WHO Collaborating Centre for Global Women’s Health an der University of Birmingham haben jetzt die Ergebnisse von insgesamt 77 Studien zu diesem Thema zusammengetragen. Dabei kam heraus: Mit dem Coronavirus infizierte schwangere Frauen haben im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen mit einer Infektion seltener Fiebersymptome und Muskelschmerzen.

Außerdem werde laut der Analysen der Wissenschaftler, die im Fachblatt British Medikal Journal (BMJ) veröffentlicht wurden, bei Corona-infizierten Schwangeren häufiger eine Geburt eingeleitet als bei nicht-infizierten Schwangeren. Auch sind die Verläufe einer Covid-19-Erkrankung bei Schwangeren häufig schwerer als bei Nicht-Schwangeren. Woran liegt das?

Das Risiko einer Frühgeburt steigt bei Virusinfektionen

"Akute Infektionen haben in der Spätphase der Schwangerschaft häufig das Risiko einer verfrühten Geburt", sagt dazu Susanne Modrow, Professorin am Institut für Mikrobiologie und Hygiene in Regensburg und Expertin für Virusinfektionen in Schwangerschaften. Nach den Analysen der Forscher um Shakila Thangaratinam war allerdings nur die Rate der eingeleiteten Geburten bei den infizierten Schwangeren im Vergleich zu den gesunden höher. Bei den spontanen Frühgeburten gab es zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten kaum Unterschiede.

Schwangere mit Covid-19: Warum andere Symptome auftreten

Dass bei Schwangeren mit einer Coronavirus-Infektion seltener Fiebersymptome und Muskelschmerzen auftreten, könnte laut der Virologin Modrow auch an den bei der Einweisung ins Krankenhaus durchgeführten Corona-Tests liegen. Während Schwangere stets, also auch ohne Auftreten von Symptomen, getestet würden, seien nicht-schwangere Frauen oftmals nur getestet worden, weil sie Symptome zeigten, so Modrow.

Symptome bei infizierten Schwangeren: Immunsystem entscheidend

Christian Albring, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte, führt die selteneren Fiebersymptome bei infizierten Schwangeren auf deren Immunsystem zurück: "Das Immunsystem von Schwangeren ist herunterreguliert, damit das Baby nicht als Fremdkörper erkannt und eine Abstoßungsreaktion eingeleitet wird." Wegen des heruntergefahrenen Immunsystems findet eine geringere Auseinandersetzung des Körpers mit den Krankheitserregern statt. Das könne ein Grund für die teilweise fehlenden oder anderen Symptome bei infizierten Schwangeren sein, so Albring.

Schwangere und Corona: Mehr intensivmedizinische Betreuung

Nach den Analysen der britischen Wissenschaftler ist bei den mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Schwangeren auch häufiger eine intensivmedizinische Behandlung notwendig als bei nicht-schwangeren Infizierten. Virologin Modrow will aufgrund der Ergebnisse der Studie aber keine generelle Gefährdung von Schwangeren mit Covid-19-Erkrankung bestätigen. "Dass Schwangere jetzt besonders gefährdet sind im Vergleich zu Nicht-Schwangeren - dafür gibt es noch zu wenige stichhaltige Daten." Klar sei aber - wie auch in der Studie beschrieben - dass es bei Vorerkrankungen der Mütter wie Bluthochdruck, Diabetes oder Übergewicht, bei einer Coronavirus-Infektion häufiger zu Komplikationen kommen könne.

Schwangere: Infektion mit Coronavirus vermeiden

Eine Infektion mit dem Coronavirus solle laut der Regensburger Virologin aber schon allein deshalb bei schwangeren Frauen vermieden werden, weil eine Behandlung mit dem Medikament Remdesivir, das vor allem bei beatmeten Covid-Patienten eingesetzt wird, für Schwangere nicht zugelassen sei.

Keine Hinweise auf Langzeitschäden bei Ungeborenen

Beruhigende Aspekte für Schwangere in der Corona-Krise gibt es aber: So sei eine Übertragung des Erregers auf das Ungeborene im Mutterleib "extrem selten" und auch für eine Schädigung des Ungeborenen aufgrund einer Coronavirus-Infektion mit lebenslangen Beeinträchtigungen gebe es "keine Hinweise", sagt Modrow. Auch die Anzahl von Totgeburten oder Todesfällen bei Neugeborenen war bei infizierten Schwangeren nach Auswertung der Studien nicht höher.

